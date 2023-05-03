Мята и нашатырь: как избавиться от мышей в доме

Хотя раз в жизни каждый из нас сталкивался с мышами в доме, на даче, в гараже и других помещениях. Мыши портят вещи и переносят опасные болезни. Как выгнать вредителей из дома узнавал UaPortal.

Первоначально установите в доме мышеловки с приманкой – куском сыра или колбасы. Если вы увидели в доме дыры в стенах, полу или в шкафах – закройте их строительной пеной.

Лучше против мышей использовать специальный яд. Купите его и разложите по дому, избегая мест, где его могут встретить дети или домашние любимцы.

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Вы можете помыть пол в доме раствором хлорки, после чего проветрите дом. Кроме того, можно вызвать дезинсекторов, профессионально борющихся с вредителями.

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Народные средства

Налейте в банку масло и оставьте его под наклоном горлышком вверх. Возможно, утром вы увидите в ней грызунов. Смешайте сахар, муку, гипс и несколько капель растительного масла. Положите смесь на тарелки и разложите по дому. Возьмите хлеб, сыр или колбасу и добавьте туда яд. Мышей отпугивают резкие запахи – полынь, кинза, мята, бузина, ромашка, кориандр, уксус и хлорка. Поэтому можете воспользоваться ими. Купите специальное оборудование, издающее ультразвук. Поставьте во всех помещениях дома.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от запаха животного в доме.

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