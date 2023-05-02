Як назавжди позбутись запаху тварини в квартирі: прості лайфхаки

Домашні тварини – невід’ємні члени нашої сім’ї, які дарують багато радості. Але їх життєдіяльність може створювати неприємні запахи в будинку, такі як мокра вовна та лоток. Проте існують прості методи, які допоможуть забути про цю проблему.

Перш за все, потрібно регулярно проводити гігієнічні процедури для вихованців: протирайте їх лапки після прогулянки, розчісуйте шерсть, купайте та час від часу водіть до професіоналів на грумінг. Також варто тримати тварин якнайдалі від диванів, ліжок та крісел, щоб не було потреби боротися з неприємним запахом на меблях. Обладнайте для свого улюбленця затишне місце, де він буде комфортно відчувати себе.

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Якщо сталося нещастя, і тварина сходила в туалет на килим, потрібно діяти швидко. Покладіть шар паперових рушників поверх мокрого місця, потім додайте ще один шар паперу, щоб усунути якомога більше сечі. Посипте уражену ділянку харчовою содою (приблизно 1/4 склянки) та залиште на 8 годин або на ніч.

Після того, як харчова сода нейтралізує запах, зберіть її. Іншим методом є змішування однієї чашки оцту, однієї чашки води та двох столових ложок харчової соди. Якщо у вас є пульверизатор, використовуйте його, щоб збризкати пляму сечі цією сумішшю.

Лоток для котів може стати джерелом неприємного запаху, якщо його не чистити регулярно. Рекомендується очищувати лоток щонайменше раз на день. Крім того, необхідно ретельно очищувати його приблизно раз на місяць. Щоб уникнути ризику того, що ваша кішка відмовиться від лотка, краще користуватися милом та водою, а не агресивними хімічними засобами.

Оскільки лотки для туалету часто піддаються дряпанню, створюючи сприятливе середовище для розмноження бактерій, краще замінювати їх принаймні раз на рік.

Не забувайте також про своїх малих тварин. Якщо ви тримаєте морських свинок, хом'яків чи піщанок, рекомендується прибирати їх клітки щонайменше раз на тиждень, щоб забезпечити чистоту та запобігти появі неприємного запаху.

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