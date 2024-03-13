БПЛА атакували російську рязань: лунали вибухи, загорівся нафтозавод (фото, відео)

У середу зранку, 13 березня, жителі російської рязані чули вибухи на місцевому нафтопереробному заводі. Згодом там здійнялася масштабна пожежа.

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О 06:09 з’явились перші повідомлення про "кілька вибухів над містом". Про це з посиланням на інформацію місцевих жителів пише Telegram-канал Baza.

Невдовзі після цього, Baza, посилаючись на слова свідків, розповів про атаку дронів на нафтозавод, в результаті чого виникла пожежа, що охопила близько 100 квадратних метрів.

"За словами місцевих жителів по заводу вдарили три безпілотники", — також повідомили вони.

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Згодом, представники пропагандистського ТАСС, посилаючись на дані від екстрених служб підтвердили, що ймовірною причиною пожежі стало "падіння БпЛА".

О 06:38, за повідомленнями каналу ASTRA, над рязанню продовжували літати дрони, і можна було почути вибухи.

Губернатор рязанської області Павло Малков пізніше прокоментував ситуацію.

"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. У результаті удару почалося загоряння. За попередньою інформацією, є постраждалі. Перебуваю на місці події, працюють усі оперативні служби".

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 12 березня, у низці областей рф пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників. Тоді під удар потрапили, зокрема об’єкти нафтової інфраструктури.

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