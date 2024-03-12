Масштабний нічний удар безпілотників по рф: вибухи лунали в семи областях, у двох влучили в нафтобазу

У ніч на вівторок, 12 березня, у низці областей рф пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників. Під удар потрапили, зокрема об’єкти нафтової інфраструктури.

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За повідомленням Міністерства оборони рф, було виявлено 25 безпілотників та нібито вдалося уникнути нападу. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Бавовна" в орлі

Вночі жителі Орла стали свідками вибухів. Там було зафіксовано займання на території одного з фабричних комплексів. За повідомленнями, оборонне відомство зуміло знешкодити два безпілотники.

Згодом з’ясувалося, що вогонь охопив територію нафтобази.

Офіційний представник влади орловської області розповів, що через удар дрона по нафтовому сховищу у центрі регіону загорівся резервуар.

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"В орлі триває пожежа на нафтовому складі, з ліквідацією вогню борються понад 60 рятувальників", - передав ТАСС представник пресслужби обласної адміністрації.

За даними місцевих ЗМІ, які посилаються на міську раду, площа пожежі складає 100 квадратних метрів.

Мер міста Юрій Парахін повідомив про евакуацію жителів з прилеглих будинків.

"До центру тимчасового перебування було евакуйовано 17 осіб з двох найближчих багатоповерхівок. Всіх перевірили лікарі, і їм надано необхідне харчування", - заявив він.

нижньогородська область

У містечку кстово, що в нижньогородській області, сталася атака дроном на об’єкт "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез".

За повідомленнями преси, безпілотник влучив у нафтопереробний агрегат. В результаті на місці виникла пожежа. Даних про жертви або постраждалих наразі не надходило.

Гліб Нікітін, губернатор області, підтвердив факт атаки.

"Сьогодні зранку була атакована Кстовська промислова зона, зокрема об’єкт у складі паливної та енергетичної інфраструктури, за допомогою дронів", - зазначив він у своєму повідомленні.

Компанія "Лукойл", якій належить Нижньогородський НПЗ, повідомила, що роботу технологічної установки на підприємстві призупинено "у зв'язку з інцидентом". Про інцидент не уточнюється.

курська область

Ввечері жителі курської області чули вибухи. За повідомленнями, міноборони успішно ліквідувало 11 дронів у повітряному просторі регіону.

Губернатор Роман Старовойт заявив про нібито роботу протиповітряної оборони.

У соціальних мережах з’явилися записи звуків вибухів.

бєлгородська область

Територію регіону було атаковано дроном невідомого типу. Згідно з даними від міністерства оборони, було знищено сім дронів.

Повідомляється, що безпілотник скинув чотири вибухові заряди. Наслідками влучань стали, зокрема пошкодження електричних ліній, в результаті чого декілька населених пунктів опинилися без електропостачання.

Вранці губернатор повідомив про руйнування внаслідок атаки.

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"Декілька населених пунктів у Шебекінському окрузі постраждали від нападу. За попередньою інформацією, жертв немає. У Шебекіно через падіння дрону та його подальшу детонацію було пошкоджено вікна у двох житлових будинках. У селі Нова Таволжанка внаслідок удару було ушкоджено електричну лінію", - повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

московська область

Відповідно до заяв Міністерства оборони, в московській області було "знищено" два БПЛА. Голова міської адміністрації москви, Сергій Собянін, повідомив про "успішне перехоплення дрона, який летів на столицю".

"Сьогодні силами ППО в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", - написав він.

брянська область

У брянській області міністерство оборони повідомляє про нібито знищення одного БПЛА. Губернатор області Олександр Богомаз підтвердив ліквідацію дрона.

"Беспілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Брасовського району силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає", - повідомив Богомаз.

ленінградська область

У ленінградській області, за інформацією міноборони, було "перехоплено та знищено один БПЛА".

Губернатор області Олександр Дрозденко не надав коментарів щодо події.

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тульська область

У Тульській області міністерство оборони повідомило про "нейтралізацію" одного дрона.

Губернатор області Олексій Дюмін також не висловлювався з цього приводу.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня на Бобровському газопроводі у Ханти-Мансійському автономному окрузі рф (ХМАО) стався потужний вибух. Цей газопровід знаходиться поряд із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.