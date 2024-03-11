Все в чорному диму: в москві сталася величезна пожежа. Відео з місця

У селищі Роднікі поблизу Москви розпочалася масштабна пожежа. Попередньо, горять склади з будматеріалами.

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Площа пожежі – майже тисяча квадратних метрів. У будівлі обвалилася крівля.

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За даними російських пабліків, у Підмосков'ї співробітники МНС Росії ліквідують пожежу на складі у Раменському районі. Як видно на кадрах з місця НП, над територією, охопленою вогнем, піднімається величезна чорно-сіра димна хмара, яка заволокла приватні житлові будинки, що знаходяться поруч.

російське МНС поідомило: "У селищі Роднікі вогонь охопив склад із будматеріалами. Площа пожежі – 950 кв. м. Попередньо постраждалих немає".

Пожежа поширилася на сусідню адміністративну будівлю. До місця пожежі направлено пересувну лабораторію для контролю замірів шкідливих речовин у повітрі.

Офіційна причина пожежі: розгерметизувався контейнер із пально-мастильним матеріалом. Рідина розлилася і спалахнула на 400 квадратних метрах.

Додамо, що у ніч на 10 березня на Бобровському газопроводі у Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ (ХМАО) стався потужний вибух. Цей газопровід знаходиться поряд із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.

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