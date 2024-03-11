Все в черном дыму: в москве произошел огромный пожар. Видео с места
В поселке Родники близ Москвы начался масштабный пожар. Предварительно горят склады со стройматериалами.
Площадь пожара – 700 квадратных метров. В здании обрушилась кровля.
По данным российских пабликов, в Подмосковье сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе в Раменском районе. Как видно на кадрах с места ЧП, над территорией, охваченной огнем, поднимается огромное черно-серое дымное облако, заволокшее находящиеся рядом частные жилые дома.
российское МЧС сообщило: "В поселке Родники огонь охватил склад со стройматериалами. Площадь пожара – 950 кв. м. Предварительно пострадавших нет.
Пожар распространился на соседнее административное здание. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе.
Официальная причина пожара: разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и загорелась на 400 квадратных метрах.