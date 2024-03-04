В ГУР подтвердили взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области, которым оккупанты переправляли вооружение (фото)

В понедельник, 4 марта, в Самарской области Россия произошла мощный взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, расположенный на перегоне Звезда - Чапаевск.

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По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено под опору моста.

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российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что на перегоне произошел "хлопок". Пострадавших в результате взрыва нет.

Очевидцы в соцсетях написали, что в результате инцидента задерживаются электрички из Сызрани в сторону Самары.

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в результате взрыва на мосту он стал временно непригодным для движения железнодорожного транспорта.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области на россии. 4 марта 2024 около 6:00 городов был поврежден путем подрыва его силовых конструкций", — говорится в сообщении ГУР.

Разведка отметила, что эта железнодорожная ветвь использовалась россией для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.

"Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование долгое время будет невозможным", — добавили в ГУР.

Напомним, россия потеряла за два года столько брони, сколько имела в начале вторжения.

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