Масштабный ночной удар беспилотников по рф: взрывы раздавались в семи областях, в двух попали в нефтебазу

В ночь на вторник, 12 марта, в ряде областей России прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Под удар попали, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.

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По сообщению Министерства обороны РФ, было обнаружено 25 беспилотников и якобы удалось избежать нападения. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Бавовна" в орле

Ночью жители орла стали свидетелями взрывов. Там было зафиксировано возгорание на территории одного из фабричных комплексов. По сообщениям, оборонное ведомство сумело обезвредить двух беспилотников.

Позже выяснилось, что огонь охватил территорию нефтебазы.

Официальный представитель власти орловской области рассказал, что из-за удара дрона по нефтяному хранилищу в центре региона загорелся резервуар.

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"В орле продолжается пожар на нефтяном складе, с ликвидацией огня борются более 60 спасателей", - передал представитель пресс-службы областной администрации.

По данным местных СМИ, ссылающихся на городской совет, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Мэр города Юрий Парахин сообщил об эвакуации жителей из близлежащих домов.

"В центр временного пребывания были эвакуированы 17 человек из двух ближайших многоэтажек. Всех проверили врачи, и им предоставлено необходимое питание", – заявил он.

нижнегородская область

В городке кстово, что в нижегородской области, произошла атака дроном на объект "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

По сообщениям прессы, беспилотник попал в нефтеперерабатывающий агрегат. В результате на месте возник пожар. Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Глеб Никитин, губернатор области, подтвердил факт атаки.

"Сегодня утром была атакована Кстовская промышленная зона, в частности, объект в составе топливной и энергетической инфраструктуры, с помощью дронов", - отметил он в своем сообщении.

Компания "Лукойл", которой принадлежит Нижегородский НПЗ, сообщила, что работа технологической установки на предприятии приостановлена "в связи с инцидентом". Об инциденте не уточняется.

курская область

Вечером жители курской области слышали взрывы. По сообщениям, минобороны успешно ликвидировали 11 дронов в воздушном пространстве региона.

Губернатор Роман Старовойт заявил о якобы работе противовоздушной обороны.

В социальных сетях появились записи звуков взрывов.

белгородская область

Территория региона была атакована дроном неизвестного типа. Согласно данным от министерства обороны, было уничтожено семь дронов.

Сообщается, что беспилотник сбросил четыре взрывных заряда. Последствиями попадания стали, в частности, повреждения электрических линий, в результате чего несколько населенных пунктов оказались без электроснабжения.

Утром губернатор сообщил о разрушении в результате атаки.

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"Несколько населенных пунктов в Шебекинском округе пострадали от нападения. По предварительной информации, жертв нет. В Шебекино из-за падения дрона и его дальнейшей детонации были повреждены окна в двух жилых домах. В селе Новая Таволжанка в результате удара была повреждена электрическая линия", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

московская область

Согласно заявлениям министерства обороны, в московской области было "уничтожено" два БПЛА. Глава городской администрации москвы, Сергей Собянин, сообщил об "успешном перехвате летевшего на столицу дрона".

"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.

брянская область

В брянской области министерство обороны сообщает о якобы уничтожении одного БПЛА. Губернатор области Александр Богомаз подтвердил ликвидацию дрона.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Богомаз.

ленинградская область

В ленинградской области, по информации минобороны, был "перехвачен и уничтожен один БПЛА".

Губернатор области Александр Дрозденко не предоставил комментарии по поводу происшествия.

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тульская область

В Тульской области министерство обороны сообщило о "нейтрализации" одного дрона.

Губернатор области Алексей Дюмин также не высказывался на этот счет.

Напомним, в ночь на 10 марта на Бобровском газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе РФ (ХМАО) произошел мощный взрыв. Этот газопровод находится рядом с поселком Лихма Ханты-Мансийского автономного округа.