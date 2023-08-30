Броколі на зиму: як правильно заморозити овоч

Броколі – це не тільки смачний овоч, але й джерело важливих поживних речовин для вашого раціону. Багато господинь намагаються зберегти цей корисний продукт навіть на зиму, використовуючи метод заморожування.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що заморожена капуста може зберігатися майже рік і слугувати додатковим джерелом вітамінів та мінералів у холодну пору року.

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Процес заморожування броколі:

Вибір якісного качана: обирайте щільний, твердий качан броколі без пошкоджень та слідів плісняви. Підготовка овочу: добре вимийте плід під проточною водою, щоб позбутися пилу та бруду. Розділення на частини: гострим ножем відокремте плодоніжку, зріжте шкірку, а потім подрібніть капусту до потрібного розміру. Розділення на суцвіття: основну частину броколі розділіть на суцвіття. Промийте їх під проточною водою та обсушіть на рушнику. Це попередить їх злипання під час заморожування. Замороження: розкладіть суцвіття броколі по невеликих пакетиках. Забезпечте відсутність зайвого повітря в пакеті, що допоможе зберегти якість овочам. Зав'яжіть пакети та помістіть їх у морозильну камеру.

Цей простий процес допоможе зберегти корисні властивості броколі та подарує вам можливість насолоджуватися цим овочем протягом усього року. Заморожене броколі стане відмінною альтернативою свіжим продуктам у холодну пору, зберігаючи в собі багато вітамінів та мінералів.

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