Як заморозити огірки на зиму на окрошку та цілимим: 3 способи
Заморозка огірків на зиму дасть можливість ласувати ними в несезон. Перед заморозкою треба правильно підібрати огірки – вони мають бути молоді та стиглі, але не м’які. UaPortal підкаже, як правильно заморозити цей овоч.
Як заморозити цілі огірки на зиму
1. Вимийте і висушіть огірки.
2. Обріжте кінчики, очистіть від шкірки.
3. Овочі складіть в пакет із застібкою і покладіть в морозилку.
Як заморозити огірки на окрошку
1. Просушіть огірки, очистіть від шкірки і видаліть кінці.
2. Наріжте кубиками і розкладіть на тарілці.
3. Просушіть від соку.
4. Накрийте кубики харчовою плівкою і відправте в морозилку на ніч.
5. Пересипте огірки в пакет або контейнер і бережіть в морозилці.
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Як заморозити огірки кружальцями
1.Такі огірки можна потім використовувати у салатах.
2. Наріжте огірки скибочками по 2-3 мм завтовшки.
3. Просушіть від соку.
4. Скибочки огірка розкладіть в один шар на будь-яку зручну ємність, накрийте харчовою плівкою і залиште в морозилці на ніч.
5. Пересипте в пакет.
Як розморозити огірки
Заморожені кубиками та кружальцями огірки розморожувати не треба, а цілі овочі варто витягнути з морозилки та покласти на нижню полицю холодильника на годину.
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