Як заморозити огірки на зиму на окрошку та цілимим: 3 способи

Заморозка огірків на зиму дасть можливість ласувати ними в несезон. Перед заморозкою треба правильно підібрати огірки – вони мають бути молоді та стиглі, але не м’які. UaPortal підкаже, як правильно заморозити цей овоч.

Як заморозити цілі огірки на зиму

1. Вимийте і висушіть огірки.

2. Обріжте кінчики, очистіть від шкірки.

3. Овочі складіть в пакет із застібкою і покладіть в морозилку.

Як заморозити огірки на окрошку

1. Просушіть огірки, очистіть від шкірки і видаліть кінці.

2. Наріжте кубиками і розкладіть на тарілці.

3. Просушіть від соку.

4. Накрийте кубики харчовою плівкою і відправте в морозилку на ніч.

5. Пересипте огірки в пакет або контейнер і бережіть в морозилці.

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Як заморозити огірки кружальцями

1.Такі огірки можна потім використовувати у салатах.

2. Наріжте огірки скибочками по 2-3 мм завтовшки.

3. Просушіть від соку.

4. Скибочки огірка розкладіть в один шар на будь-яку зручну ємність, накрийте харчовою плівкою і залиште в морозилці на ніч.

5. Пересипте в пакет.

Як розморозити огірки

Заморожені кубиками та кружальцями огірки розморожувати не треба, а цілі овочі варто витягнути з морозилки та покласти на нижню полицю холодильника на годину.

Нагадаємо, ми вже писали про дієві методи підживлення огірків.

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