Як закрити огірки по-корейськи на зиму: рецепт оригінального салату

Гострі овочеві салати добре смакують взимку та містять чимало поживних речовин, яких може бракувати у холодний період. Однією з таких закусок є пікантні огірки з морквою по-корейськи.

Досвідчені господині мають свої поради щодо того, як зробити овочеву закуску особливо смачною. Для приготування цього рецепту знадобляться:

3 кг огірків;

0,5 кг моркви;

2-3 головки часнику;

2,5 ст.л солі;

200 г цукру;

200 мл оцту;

200 мл олії;

1 п. приправи для корейської моркви

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Спочатку потрібно помити огірки та нарізати овочі брусочками. Паралельно з цим потрібно помиту та почищену моркву натерти на терці.

Часник варто очистити від оболонки та пропустити через прес. Інгредієнти необхідно перемішати, після чого додати спеції та ретельно перемішати ще раз.

Отриману заготовку варто залишити щонайменше на 2 години. Після цього салат можна розкладати у банки та простерилізувати упродовж 10-15 хвилин.

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