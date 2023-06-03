До святкового столу: рецепт битих огірків у пряному маринаді

Чудова літня закуска, яка не потребує багато часу та зусиль, але дуже смачна. Прекрасно підійде до святкового столу.

Інгредієнти:

– Огірки - 500 г,

– Часник - 4 зубчики

– Рисовий оцет - 2 ст.

– Соєвий соус – 2 ст.л.

– Цукор - 2 ч.л.

– Рослинна олія - ​​2 ст.

– Сіль за смаком

– Білий кунжут – 2 ч.л.

– Кінза - половина пучка

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Спосіб приготування:

1. Помийте, обсушіть та поріжте огірки вздовж навпіл.

2. Відбийте огірки до тріскання.

3. Наріжте огірки невеликими шматками та перекладіть в миску.

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4. Додайте сіль, цукор, оцет, соєвий соус та перемішайте. Залиште настоюватися 10 хвилин.

5. Подрібніть часник, кінзу та гострий перець. Додайте до огірків, посипте кунжутом та перемішайте.

6. Заправте олією до смаку та подавайте.

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