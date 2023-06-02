Господині назвали три найкращі способи замаринувати часник на зиму

Маринований часник – це відмінна закуска до будь-якого столу. Приготування цієї страви не займає багато часу, але консервація тішитиме весь рік.

Досвідчені господині мають свої способи маринування часнику, якими не завжди поспішають ділитися. Втім, перевагу більшість господинь надають наступним трьом методам.

За першим способом потрібно зняти зовнішню луску часнику так, щоб цибулини не розсипалися. Очищений часник у пропорції 7 кг кладеться у відро, заливається холодною водою та 1 літром 9% оцту.

Його треба витримати не менше 30 діб, після чого промити холодною водою та помістити у міцно солоний розчин, в який додають 0,7 літра 6% яблучного оцту.

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Залитий часник буде готовий через 15-20 діб. Зберігати слід часник в тій же ємності в темному прохолодному місці, але не на морозі.

Другий спосіб передбачає очищення часнику на зубчики, після чого у банку об’ємом 0,5 літра вливають 1-1,5 столової ложки 9% розчину оцту, засипають одну чайну ложку солі і 4 чайних ложки цукру.

Часточки часнику укладають до верху в банку, заливають гарячою водою і ставлять на прогрівання в слабо киплячу воду. У киплячій воді банку 0,5 літра треба тримати 5 хвилин, після чого банку можна закупорити.

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Третій спосіб підходить для молодого часнику. Його треба очистити від луски і тиждень витримати у воді, яку щодня міняють. У банки з часником заливають маринад – на 1 літр 5% натурального оцту додають 1 столову ложку солі і 1 столову ложку цукру.

Через декілька місяців часник готовий. Домашній маринований часник, приготований таким способом, можна не закупорювати металевими кришками, а просто закрити поліетиленовими.

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