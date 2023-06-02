Хозяйки назвали три лучших способа замариновать чеснок на зиму

Маринованный чеснок – это отличная закуска к любому столу. Приготовление этого блюда не занимает много времени, но консервация будет радовать весь год.

Опытные хозяйки имеют способы маринования чеснока, которыми не всегда спешат делиться. Впрочем, предпочтение большинство хозяек отдают следующим трем методам.

По первому способу нужно снять наружную чешую чеснока так, чтобы луковицы не рассыпались. Очищенный чеснок в пропорции 7 кг кладется в ведро, заливается холодной водой и 1 литром 9% уксуса.

Его нужно выдержать не менее 30 суток, после чего промыть холодной водой и поместить в крепко соленый раствор, который добавляют 0,7 литра 6% яблочного уксуса.

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Залитый чеснок будет готов через 15-20 суток. Хранить следует чеснок в той же емкости в темном прохладном месте, но не на морозе.

Второй способ предполагает очищение чеснока на зубчики, после чего в банку объемом 0,5 литра вливают 1-1,5 столовой ложки 9% раствора уксуса, засыпают одну чайную ложку соли и 4 чайные ложки сахара.

Частички чеснока укладывают вверх в банку, заливают горячей водой и ставят на прогревание в слабо кипящую воду. В кипящей воде банка 0,5 литра нужно держать 5 минут, после чего банку можно укупорить.

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Третий способ подходит для молодого чеснока. Его надо очистить от чешуи и неделю выдержать в ежедневно меняющейся воде. В банки с чесноком заливают маринад – на 1 литр 5% натурального уксуса добавляют 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку сахара.

Через несколько месяцев чеснок готов. Домашний маринованный чеснок, приготовленный таким способом, можно не укупоривать металлическими крышками, а просто закрыть полиэтиленовыми.

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