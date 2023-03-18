Потеряют вкус и испортятся: какие продукты категорически запрещено замораживать

Люди привыкли замораживать разные продукты, но не всегда это удачная идея. Однако низкие температуры могут изменить цвет и состояние пищи.

Из-за того, что портится структура, форма и другие характеристики продуктов, есть их невозможно. Об этом пишет 5 – Minute Crafts.

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Яйца

Не лучшей идеей является замораживание яиц. Поскольку температура снижается, то яичный белок и желто расширяется, а скорлупа может треснуть.

Если вы не оставляете идею заморозить яйца, нужно это делать без скорлупы. Белок и желток для этого уложите в контейнер или пакет.

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Жареные блюда

Несмотря на то, что картошку фри из супермаркета можно без проблем хранить в морозильной камере, с домашним так не получится.

Да и вообще домашние жареные блюда лучше не замораживать, потому что тогда они будут скользкими и мокрыми. Также их вкус сильно изменится.

Молочные продукты

Молоко можно заморозить, если вы собираетесь из него готовить. Если же хотите употреблять, то этого лучше не делать. В нем могут появиться комочки.

Если заморозить сметану, она расслоится и станет водянистой.

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Также лучше не замораживать йогурт, который после станет кислым по вкусу и водянистым. При этом полезные бактерии погибают при замораживании.

Овощи и фрукты

Обычное дело замораживает фрукты и овощи, но это не подходит для всех фруктов. В частности, к морозильнику нельзя помещать продукты, содержащие большое количество воды (арбуз, огурцы, апельсин, мандарин). Вкус изменится, как консистенция – они станут мягкими и не вкусными.

Также мягкими после разморозки станут редис, капуста, огурцы. Они изменят цвет, вкус и запах.

Если заморозить картофель, то он станет мягким, водянистым и кашевидным. Отварной картофель будет храниться до 3 месяцев.

Десерты

Лучше не замораживать заварной крем, поскольку он станет похожим на кашу и водянистым. Вот желе после размораживания станет редким и не будет держать формы.

Напомним, что одним из самых популярных видов мяса является курятина. Она быстро готовится и очень полезна организму человека. Однако не все части курицы можно есть и вот почему.

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