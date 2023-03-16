Плохое соседство: какие продукты категорически запрещено совмещать в одной тарелке

Некоторые продукты теряют свою полезность, если их неправильно совмещать с другими. Они начинают враждовать между собой и могут даже навредить.

Об этом говорится в материале Medic.ua. Там назвали список продуктов, которые категорически запрещено совмещать друг друга в одной тарелке.

Читайте также: Питательный и полезный завтрак через несколько минут: нужны только 2 ингредиента

Огурцы и помидоры

Большинство людей совершают ошибку, сочетая огурцы и помидоры в одном блюде. Все потому, что огурец – щелочной, а помидор – кислотный. При соединении они образуют соли в организме.

Видео дня

Также они перевариваются в желудке по-разному. Пока для огурца выделяются кислоты, то помидор уже начинает бродить. Как следствие, человек страдает метеоризмом и вздутием.

Фрукты после овощей или каш

Фрукты содержат сахар и быстро перевариваются, а вот каши и овощи требуют больше времени для переваривания.

Если сразу после основного обеда из каш и овощей есть фрукты, то процесс переваривания сильно замедляется. Поэтому человек может ощущать тяжесть в желудке.

Мясо и бобовые

Сочетание сразу двух видов белков – растительного и животного – сильно усложняют процесс переваривания в желудке. Если съезди блюдо, где будут мясо и бобовые, то вам обеспечена тяжесть в желудке.

Читайте также: Какие продукты следует употреблять весной, чтобы восполнить организм витаминами

Макароны и томатный соус

Макароны – это крахмалистый углевод, а томатный соус – кислотный продукт. Поэтому нужно разное время для переваривания, поэтому в желудке происходит брожение. Это приводит к расстройству, вздутию и метеоризму.

Молочная каша и свежий сок

Соки содержат кислоты, разрушающие фермент, отвечающий за переваривание крахмалов в злаках. Следовательно, молоко после сока превращается в творожную массу, а затем – слизистую, которую трудно переваривать.

Лучше всего пить соки не раньше, чем через 40 минут после еды.

Сыр и яйца

Содержащийся в сыре молочный белок в сочетании с яйцами приводит к вздутию. Для каждого из продуктов требуется разное время переваривания.

Читайте также: Почему стоит полностью отказаться от сахара

Мясо и дыня

Лучше всего дыню, содержащую много сахара и крахмала, употреблять через час после основного приема пищи. Если же дыню сочетать с мясом, то это перегрузит пищеварительную систему, вызовет боль в животе и расстройство кишечника.

Бананы и молоко

Сочетать молоко и бананы – плохая идея. Поскольку белок, фруктозу и крахмал вместе употреблять в пищу категорически противопоказано.

Йогурт с фруктами

Фрукты – источник кислоты, йогурт – кисломолочный продукт с лактозой. Если их сочетать, то это замедлит пищеварение, изменит кишечную флору и приведет к образованию токсинов и слизи.

Раньше мы писали о том, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не помешать здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!