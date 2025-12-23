Стаж работы 43 года: каким будет размер пенсии

Украинцы, которые в 2025 году будут иметь 43 года страхового стажа, могут рассчитывать на пенсию около 4 900 гривен. Размер пенсии определяется по действующей формуле, которая учитывает не только продолжительность страхового стажа, но и соотношение личной зарплаты к средней по стране.

Для ориентировочного расчета будущих выплат украинцы могут использовать электронный пенсионный калькулятор на портале Пенсионного фонда Украины, вводя свои индивидуальные данные. Например, эксперты рассмотрели ситуацию, когда человек начал трудовую деятельность в 20 лет, имеет 43 года официального стажа и среднюю зарплату 10 000 гривен. Формула расчета пенсии учитывает три основных составляющих:

среднюю зарплату по стране за последние три года; индивидуальный коэффициент заработка – соотношение личной зарплаты к средней; коэффициент страхового стажа – 1% за каждый отработанный год.

При таких условиях размер пенсии составит около 4 900 гривен. Как отмечают эксперты, хотя эта сумма может показаться низкой, она полностью соответствует действующей формуле расчета.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Какие периоды входят в страховой стаж

В страховой стаж относят не только годы официальной работы, но и:

декретный отпуск;

служба в военных подразделениях;

обучение в высшем учебном заведении (при условии, что оно состоялось до 2004 года и подтверждено документально).

В то же время даже за длительный стаж, если официальная зарплата была низкой, размер пенсии будет оставаться минимальным.

На что следует обращать внимание

Специалисты отмечают, что для получения достойной пенсии важно не только количество лет труда, но и уровень официальной заработной платы. Именно от этого показателя в значительной степени зависит размер будущих выплат. Поэтому планирование карьеры и официальный доход является ключевым фактором в обеспечении стабильной пенсии в будущем.

Напомним, мы уже писали, почему не увеличивают зарплаты военных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!