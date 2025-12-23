Дроны атаковали Ставропольский край России: есть попадание в НПЗ, вспыхнул пожар (фото)

В ночь на 23 декабря город Будённовск в Ставропольском крае России подвергся атаке беспилотников. Местные власти подтвердили возгорание на территории промышленной зоны, тогда как в социальных сетях и мониторинговых каналах появилась информация о возможном попадании в нефтехимическое предприятие "Ставролен".

Об инциденте сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram, а также российское издание Astra. По словам главы региона, в результате атаки на одном из объектов промышленной зоны вспыхнул пожар. Он отметил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. В то же время, губернатор не уточнил, какой именно объект стал целью удара.

Местные жители и мониторинговые ресурсы утверждают, что беспилотники поразили крупный нефтехимический завод "Ставролен". В сети обнародовали фото и видео с места происшествия, на которых видно яркое зарево и масштабный пожар на территории предприятия.

Справка: "Ставролен" — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, входящее в структуру группы "ЛУКойл". Завод занимает второе место в стране по производству полиэтилена и третье – по объемам выпуска полипропилена. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить более 300 тысяч тонн полиэтилена, около 120 тысяч полипропилена, а также бензол и винилацетат. Продукция завода используется как сырье в разных отраслях российской промышленности.

