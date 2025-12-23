Дрони атакували Ставропольський край рф: є влучання у НПЗ, спалахнула пожежа (фото)

У ніч проти 23 грудня місто Будьонновськ у Ставропольському краї Росії зазнало атаки безпілотників. Місцева влада підтвердила займання на території промислової зони, тоді як у соціальних мережах і моніторингових каналах з’явилася інформація про ймовірне влучання в нафтохімічне підприємство "Ставролен".

Про інцидент повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров у Telegram, а також російське видання Astra. За словами очільника регіону, внаслідок атаки на одному з об’єктів промислової зони спалахнула пожежа. Він зазначив, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Водночас губернатор не уточнив, який саме об’єкт став ціллю удару.

Натомість місцеві жителі та моніторингові ресурси стверджують, що безпілотники вразили великий нафтохімічний завод "Ставролен". У мережі оприлюднили фото й відео з місця події, на яких видно яскраву заграву та масштабну пожежу на території підприємства.

Довідково: "Ставролен" — одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії, що входить до структури групи "Лукойл". Завод посідає друге місце в країні за виробництвом поліетилену та третє — за обсягами випуску поліпропілену. Потужності підприємства дозволяють щороку виробляти понад 300 тисяч тонн поліетилену, близько 120 тисяч тонн поліпропілену, а також бензол і вінілацетат. Продукція заводу використовується як сировина в різних галузях російської промисловості.

