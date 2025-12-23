Будут служить долго: топ надежных кроссоверов

Toyota RAV4 уверенно сохраняет статус одного из самых популярных кроссоверов в мире и Украине, ассоциируясь с надежностью, умеренным расходом топлива и современными технологическими решениями. Впрочем, аналитики из iSeeCars выяснили, что на рынке есть модели, к которым владельцы привязываются еще больше и не спешат с ними расставаться даже после 15 лет эксплуатации.

Об этом сообщает UaMotors. Эти 5 моделей могут похвастаться надежностью и высоким качеством.

Toyota Highlander: возглавил рейтинг крупный трехрядный кроссовер Toyota Highlander. По данным исследования, 12,4% владельцев продолжают пользоваться этим авто более 15 лет. Модель ценят как надежный семейный транспорт с мощными моторами, высокими стандартами безопасности и комфортным салоном. В то же время среди минусов называют повышенный расход горючего и высокую стоимость обслуживания. Honda CR-V: знаковый японский кроссовер подтверждает репутацию долговечного авто: 10,7% владельцев не меняют его даже спустя полтора десятка лет. CR-V привлекает экономичностью и неприхотливостью в эксплуатации. Слабыми сторонами модели считают повышенный уровень шума двигателя и не лучшую антикоррозионную защиту. Honda Pilot: этот просторный SUV для семей сочетает практичность и выносливость. Более 10,4% владельцев остаются с Honda Pilot более 15 лет. Среди главных преимуществ – большой багажник и надежная трансмиссия. Недостаток, на который чаще всего жалуются, — значительный расход топлива. Subaru Forester: постоянный участник рейтингов надежности также попал в список. Около 9,8% владельцев пользуются Forester более 15 лет. Автомобиль ценят фирменный полный привод, прочную подвеску и долговечные двигатели. К минусам относят возможный повышенный расход смазки и шумную работу моторов. Toyota 4Runner: замыкает пятерку легендарный внедорожник, хорошо чувствующий себя и с годами, и на бездорожье. 9,4% владельцев не расстаются с Toyota 4Runner даже после 15 лет эксплуатации. Его сильные стороны – надежность, проходимость и полный привод. Для городских условий авто может быть слишком габаритным и требовать значительных затрат на топливо.

