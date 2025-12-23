Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: есть погибшая в Киевской области, введены аварийные отключения, в Ровенской области поврежден многоквартирный дом (фото)

23 декабря российские войска совершили масштабную атаку по Украине, применив дроны-камикадзе и ракеты. В результате ударов погибла женщина в Киевской области, ранения получили жители Киева и Житомирской области. Разрушение зафиксировано также в ряде других регионов.

Киев

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что около 08:39 в Святошинском районе обломки упали вблизи жилого дома. По предварительным данным, были повреждены окна на уровне пятого этажа. На место оперативно выехали экстренные службы. Впоследствии Кличко уточнил, что в результате атаки пострадали два человека — им оказывают медицинскую помощь.

Киевская область

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник проинформировал, что в Вышгородском районе из-за вражеского удара вспыхнул пожар в частном двухэтажном доме. Погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения — получили осколочные ранения. Всем пострадавшим была оказана помощь на месте. Также в Обуховском районе повреждены два частных дома: выбиты окна, повреждены фасады и крыши.

Житомирская область

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что ночью в области зафиксировали несколько попаданий или падений обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. Повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин. Известно о шести пострадавших, среди которых двое детей. Одного ребенка и одного взрослого госпитализировали, им оказывают помощь в медучреждениях области.

Ровенская область

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль отметил, что в результате российской атаки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом — взрывной волной выбило окна. Кроме того, разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля. По его словам, обошлось без пострадавших. Местные власти пообещали оперативно восстановить окна, сейчас на месте работают соответствующие службы.

Сумская область

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что ночью север региона подвергся массированным атакам вражеских беспилотников. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре в Шосткинщине, также зафиксированы попадания на Конотопщине. Предварительно обошлось без раненых, однако есть перебои с электроснабжением. Данные о последствиях уточняются.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в результате атаки российских дронов были повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно. Информации о пострадавших пока нет, профильные службы работают над ликвидацией последствий удара.

