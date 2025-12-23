Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами: є загибла на Київщині, запроваджено аварійні відключення, на Рівненщині пошкоджено багатоквартирний будинок (фото)

23 грудня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, застосувавши дрони-камікадзе та ракети. Внаслідок ударів загинула жінка на Київщині, поранення отримали мешканці Києва та Житомирської області. Руйнування зафіксовано також у низці інших регіонів.

Київ

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що близько 08:39 у Святошинському районі уламки впали поблизу житлового будинку. За попередніми даними, було пошкоджено вікна на рівні п’ятого поверху. На місце оперативно виїхали екстрені служби. Згодом Кличко уточнив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей — їм надають медичну допомогу.

Київська область

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник поінформував, що у Вишгородському районі через ворожий удар спалахнула пожежа у приватному двоповерховому будинку. Загинула жінка 1949 року народження. Ще троє осіб — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження — дістали осколкові поранення. Усім постраждалим надали допомогу на місці. Також в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки: вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи.

Житомирська область

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що вночі в області зафіксували кілька влучань або падінь уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе. Пошкоджено житлові будинки, приватні підприємства та магазин. Відомо про шістьох постраждалих, серед яких двоє дітей. Одну дитину та одного дорослого госпіталізували, їм надають допомогу в медзакладах області.

Рівненська область

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок — вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі. За його словами, обійшлося без постраждалих. Місцева влада пообіцяла оперативно відновити вікна, наразі на місці працюють відповідні служби.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Сумська область

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що вночі північ регіону зазнала масованих атак ворожих безпілотників. Удари припали по цивільній інфраструктурі на Шосткинщині, також зафіксовані влучання на Конотопщині. Попередньо, обійшлося без поранених, однак є перебої з електропостачанням. Дані щодо наслідків уточнюються.

Одеська область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що внаслідок атаки російських дронів було пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Інформації про постраждалих наразі немає, профільні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!