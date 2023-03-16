Погане сусідство: які продукти категорично заборонено поєднувати в одній тарілці
Деякі продукти втрачають свою корисність, якщо їх не правильно поєднувати з іншими. Вони починають ворогувати між собою та можуть навіть зашкодити.
Про це йдеться у матеріалі Medic.ua. Там назвали список продуктів, які категорично заборонено поєднувати між собою в одній тарілці.
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Огірки та помідори
Більшість людей роблять помилку, поєднуючи огірки та помідори в одній страві. Все тому, що огірок – лужний, а помідор – кислотний. При поєднанні вони утворюють солі в організмі.
Також вони перетравлюються у шлунку по-різному. Поки для огірка виділяються кислоти, то помідор в цей час вже починає бродити. Як наслідок, людина страждає від метеоризму та здуття.
Фрукти після овочів або каш
Фрукти містять цукор та перетравлюються швидко, а ось каші та овочі потребують більше часу для перетравлення.
Якщо одразу після основного обіду з каш і овочів поїсти фрукти, то процес перетравлення сильно сповільнюється. Тому людина може відчувати тяжкість в шлунку.
М'ясо і бобові
Поєднання одразу двох видів білків – рослинного та тваринного – сильно ускладнюють процес перетравлення в шлунку. Якщо з'їзди страву, де буде м'ясо та бобові, то вам забезпечена важкість в шлунку.
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Макарони та томатний соус
Макарони – це крохмалистий вуглевод, а томатний соус – кислотний продукт. Тому потрібен різний час для перетравлення, тому в шлунку відбувається бродіння. Це призводить до розладу, здуття та метеоризму.
Молочна каша і свіжий сік
Соки містять кислоти, що руйнують фермент, що відповідає за перетравлення крохмалів в злаках. Відтак, молоко після соку перетворюється у сирну масу, а потім – слизову речову, яку важко перетравлювати.
Найкраще пити соки не раніше, ніж через 40 хвилин після їжі.
Сир і яйця
Молочний білок, який міститься в сирі, в поєднанні з яйцями призводить до здуття. Для кожного з продуктів потрібен різний час перетравлення.
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М'ясо і диня
Найкраще диню, яка містить багато цукру та крохмалю, вживати через годину після основного прийому їжі. Якщо ж диню поєднувати з м'ясом, то це перевантажить травну систему, спричинить біль у животі та розлад кишківника.
Банани та молоко
Поєднувати молоко та банани – погана ідея. Оскільки білок, фруктозу і крохмаль разом споживати категорично протипоказано.
Йогурт з фруктами
Фрукти – джерело кислоти, йогурт – кисломолочний продукт з лактозою. Якщо їх поєднувати, то це сповільнить травлення, змінить кишкову флору і спричинить утворення токсинів і слизу.
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