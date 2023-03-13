Поживний та корисний сніданок за кілька хвилин: потрібні лише 2 інгредієнти

Зранку ми всі звикли снідати чимось таким, що не потребує багато часу на готування. Проте корисний та смачний сніданок може бути й "швидким".

Видання "Шуба" пропонує приготувати зранку пудинг з вівсянки, до якого можна додати ягоди, банани, або арахісову пасту, чи горішки – на ваш розсуд. Додаткові корисні інгредієнти не зіпсують смак страви.

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Вам знадобиться:

Пластівці вівсяні – 100 г

Йогурт – 200 мл

Ягоди або банани – за бажанням

Також можна додати ванілін, або корицю.

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Як готувати:

Змішайте вівсяні пластівці з йогуртом або кефіром та улюбленими спеціями. Відставте на хвилин 10, а тим часом підготуйте фрукти, або ягоди, щоб додати їх до страви.

Ця страва буде смачною та більш корисною, якщо додати до неї насіння чіа, або подрібнені горішки.

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