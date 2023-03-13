Питательный и полезный завтрак за несколько минут: нужны только 2 ингредиента
Утром мы все привыкли завтракать чем-то, что не требует много времени на приготовление. Однако полезный и вкусный завтрак может быть и быстрым.
Издание "Шуба" предлагает приготовить утром пудинг из овсянки, к которому можно добавить ягоды, бананы, или арахисовую пасту, или орешки – по вашему усмотрению. Дополнительные полезные ингредиенты не испортят вкус блюда.
Читайте также: Завтрак через 5 минут: как приготовить полезную яичницу с морковью и сыром
Вам понадобится:
- Хлопья овсяные – 100 г
- Йогурт – 200 мл
- Ягоды или бананы – по желанию
Также можно добавить ванилин или корицу.
Как готовить:
- Смешайте овсяные хлопья с йогуртом или кефиром и любимыми специями. Отставьте на минут 10, а тем временем подготовьте фрукты или ягоды, чтобы добавить их к блюду.
Это блюдо будет вкусным и более полезным, если добавить в него семена чиа, или измельченные орешки.
Напомним, Евгений Клопотенко поделился рецептом, который каждому напомнит вкус детства. Мягкий сладкий хлебец в молоке – очень вкусный, а главное быстрый перекус, который никого не оставит равнодушным.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!