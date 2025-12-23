Малохмарна погода та до 12 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 24 та 25 грудня

На Святвечір і Різдво в Україні очікується відчутне похолодання. За прогнозами синоптиків, температура повітря знизиться до -9 °C, а в нічні години в окремих регіонах морози можуть сягати -12 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, попри морозну погоду, атмосферні умови будуть сприятливішими — можливі прояснення та сонячні періоди. Невеликий сніг прогнозується у західних, північних областях і місцями в центральній частині країни. Водночас на півдні та сході істотних опадів не очікується.

Метеоролог Ігор Кібальчич уточнив, що у середу, 24 грудня, під впливом малорухомого холодного фронту у західних регіонах та на Вінниччині пройде сніг. У Карпатах і на Прикарпатті можливі сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця на дорогах. В інших областях України опади малоймовірні. Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с, а на заході посилюватиметься до 9–14 м/с. Уночі температура коливатиметься від -2 до -8 °C, вдень — від -1 до -6 °C. На північному сході буде значно холодніше: вночі -8…-13 °C, удень -5…-10 °C. На крайньому півдні та Закарпатті нічна температура становитиме -2…+3 °C, а денна — 0…+5 °C.

У четвер, 25 грудня, по всій країні встановиться морозна та переважно малохмарна погода без опадів. Лише на Прикарпатті вночі та вранці можливий невеликий сніг. У західних областях місцями збережеться ожеледиця. Вітер буде слабким, змінних напрямків — 3–8 м/с. Нічна температура опуститься до -5…-12 °C, удень очікується від -1 до -6 °C. На півдні, в Криму та на Закарпатті температура триматиметься близько нуля.

