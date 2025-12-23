Небольшая облачность и до 12 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 24 и 25 декабря

Сочельник и Рождество в Украине ожидается ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится до -9 °C, а в ночные часы в отдельных регионах морозы могут достигать -12 °C.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. По ее словам, несмотря на морозную погоду, атмосферные условия будут более благоприятными — возможные прояснения и солнечные периоды. Небольшой снег прогнозируется в западных, северных областях и местами в центральной части страны. В то же время, на юге и востоке существенных осадков не ожидается.

Метеоролог Игорь Кибальчич уточнил, что в среду, 24 декабря, под влиянием малоподвижного холодного фронта в западных регионах и Винницкой области пройдет снег. В Карпатах и Прикарпатье возможны сильные снегопады, метели и гололедица на дорогах. В других областях Украины осадки маловероятны. Ветер будет преобладать северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, а на западе будет усиливаться до 9-14 м/с. Ночью температура будет колебаться от -2 до -8 °C, днем от -1 до -6 °C. На северо-востоке будет гораздо холоднее: ночью -8...-13°C, днем -5...-10°C. На крайнем юге и Закарпатье ночная температура будет составлять -2…+3 °C, а дневная — 0…+5 °C.

В четверг, 25 декабря, по всей стране установится морозная и преимущественно малооблачная без осадков. Лишь на Прикарпатье ночью и утром возможен небольшой снег. В западных областях местами сохранится гололедица. Ветер будет слабым, переменных направлений - 3-8 м/с. Ночная температура опустится до -5…-12 °C, днем ожидается от -1 до -6 °C. На юге, в Крыму и Закарпатье температура будет держаться около нуля.

