На французькій віллі колишнього генерального прокурора Піскуна виявили кілограми золота та 18 елітних годинників

Під час обшуків, проведених 16 грудня на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна у Франції, правоохоронці вилучили значні суми готівки, коштовні метали та дорогі аксесуари. Йдеться про 90 тисяч євро, три кілограми золота, а також 18 годинників преміальних брендів, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон євро.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За інформацією співрозмовника видання, Святослав Піскун нібито не зміг надати документи, що підтверджують законне походження готівкових коштів, придбання золотих злитків, а також легальність ввезення елітних годинників на територію Франції. У зв’язку з цим, за даними ZN.UA, французька поліція затримала ексгенпрокурора.

Як зазначається в матеріалі, у Франції було відкрито кримінальне провадження за підозрою в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Наразі вирішується питання щодо можливого оголошення підозри.

Водночас джерела з оточення колишнього генпрокурора, на які посилається видання, стверджують, що Піскуна згодом відпустили, однак слідчі дії у справі тривають.

