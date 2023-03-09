Які продукти слід вживати навесні, щоб поповнити організм вітамінами

Навесні наш організм особливо потребує підтримки і вітаміни можуть стати незамінними помічниками в цьому. Розглянемо детальніше, які вітаміни особливо важливі для нашого здоров’я в цей період року.

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Вітамін C : Багата на вітамін С обліпиха, яблука, чорна смородина, капуста, ківі, бобові та цитрусові;

: Багата на вітамін С обліпиха, яблука, чорна смородина, капуста, ківі, бобові та цитрусові; Вітамін D : Міститься у яєчні жовтці, ікрі, печінці, молоці та маслі, горіхах та риб'ячім жирі;

: Міститься у яєчні жовтці, ікрі, печінці, молоці та маслі, горіхах та риб'ячім жирі; Вітамін В1 : Запаси можна поповнити споживаючи гречану, рисову або пшеничну кашу;

: Запаси можна поповнити споживаючи гречану, рисову або пшеничну кашу; Вітамін В2: Вітамін є у рибних продуктах, м'ясі, яйцях, молоці, крупах і дріжджах. Добова доза вітаміну В2 міститься у двох яйцях;

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Вітамін Е : У вашому раціоні має бути шипшина, оливкова олія і яєчний жовток;

: У вашому раціоні має бути шипшина, оливкова олія і яєчний жовток; Вітамін A: Щоб поповнити запас вітаміну А треба їсти гарбуз, буряк, моркву, абрикоси, томати, кропиву, кукурудзу, болгарський і червоний перець.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше дієтологи назвали рослини, які варто вживати щодня, бо вони містять багато вітамінів та поживних речовин.

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