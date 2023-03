'Тонни вітамінів і поживних речовин': дієтологи назвали рослини, які варто їсти щодня

Овочі мають бути у раціоні кожної людини. Вони не лише багаті на вітаміни та клітковину, а й сприяють насиченню нашого організму корисними речовинами, що допомагають покращити травлення.

Дієтологи радять окрім овочів щодня вживати різну зелень, зокрема капусту, салат, шпинат, броколі, пророщені зерна та зелень кульбаби. Фахівці з правильного харчування у коментарі виданню "Eat this, not that!" назвали найбільш корисну зелень, що має "тонни вітамінів і поживних речовин".

Перше місце дієтологи виділили кучерявій капусті Кале. Ця рослина універсальна для споживання – її можна їсти сирою, додавати у салати, запікати та перекручувати у смузі. Фахівці кажуть, що вона має один із найвищих показників вмісту вітаміну С – приблизно 22% добової норми на порцію. Кале також має високий вміст вітаміну К (приблизно 68% від рекомендованої денної норми), який може допомогти у здоров’ї кісток та імунітету. Її листки також містять певні речовини, що борються з раком, такі як сульфорафан (він може блокувати певні ракові клітини від повного формування на молекулярному рівні).

На другому місці за корисністю опинилося листя кульбаби. Воно допомагає збільшити відтік жовчі, розщеплювати жири, полегшувати травлення та допомагати печінці, захищаючи її та допомагаючи фільтрувати потенційно шкідливі хімікати. Зелень кульбаби, насичена такими антиоксидантами, як бета-каротин, який захищає від пошкодження клітини. Листки цієї рослини є джерелом лютеїну та зеаксантину – підтримують здоров’я очей. Ще у них високий вміст вітамінів С і К.

"Одна з їхніх справжніх надпотужних якостей листя кульбаби полягає в тому, що вони є багатим джерелом корисних для кишківника пребіотиків завдяки своєму інуліну. Він посилює виробництво в кишечнику "хороших" біфідобактерій, які допомагають підвищити імунну функцію і можуть навіть допомогти запобігти раку", – йдеться у повідомленні.

На третьому місці опинилася китайська листова капуста бок-чой — овоч із сімейства хрестоцвітих. "Хрестоцвіті овочі знижують ризик раку та містять поживні речовини, які борються з канцерогенами, такі як вітамін С, Е, бета-каротин, фолієва кислота та селен, який, як було показано, уповільнює ріст пухлини", — зазначили фахівці.

Крім вітамінів і мінералів, які формують кістки, таких як кальцій, залізо, фосфор, магній і вітамін К, бок-чой багатий на кверцетин — флавоноїд, який зменшує запалення та захищає від хронічних захворювань.

У списку найбільш корисних опинилися й паростки брокколі. Вони містять значну кількість глюкорафаніну – це "суперзірковий фітохімічний сульфорафан, який має потужну протиракову дію, зокрема сприяє загибелі ракових клітин та знижує запалення й сприйнятливість до канцерогенних токсинів". Речовина сульфорафан посилює детоксикаційні ферменти у печінці, і навіть може допомогти вимкнути певні гени, пов’язані з раком.

Крес-салат закрив собою п'ятірку найбільш корисної зелені. Він є овочем з найбільшою кількістю поживних речовин при найменшій кількості калорій. Тому ця зелень особливо корисна, коли мова йде про профілактику захворювань і схуднення.

"Крес-салат містить велику кількість клітковини, яка сприяє травленню, вітаміну С, що підтримує імунітет, глюкозинатів, які запобігають захворюванням тощо. Одним із найпоширеніших компонентів цього продукту є його вітамін К, надзвичайно важлива критична поживна речовина для здоров’я кісток. Лише одна чашка крес-салату забезпечує понад 100% рекомендованої добової норми вітаміну К", – додали експерти.

У списку корисних є й шпинат, що сповнений каротиноїдів, які допомагають знищити вільні радикали, відомі тим, що завдають шкоди клітинам. За даними видання, ця листова зелень захищає від раку шлунка, товстої кишки, ротової порожнини та стравоходу.

"Як багате джерело калію, шпинат пов’язують зі зниженням кров’яного тиску, а вміст лютеїну в ньому пов’язують із покращенням когнітивних функцій. І крім поживних переваг, цей овоч може похвалитися різноманітним смаковим профілем. Шпинат настільки м’який, що схожий на хамелеона, і його можна змішувати в такі продукти, як смузі, і його неможливо помітити, що робить його ідеальним овочем для людей, яким важко насолоджуватися зеленими овочами", – зазначили фахівці.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

