'Матиме великі проблеми': Трамп заявив, що Зеленський намагається вийти з угоди про копалини

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що президент України Володимир Зеленський має намір вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин. Трамп попередив Зеленського про можливі "великі проблеми" у разі такого рішення.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Про це повідомляє Reuters. "Він намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", — наголосив Трамп.

Крім того, Трамп знову заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО, попри прагнення Зеленського приєднатися до Альянсу.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", — додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!