Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його напружена розмова з Володимиром Зеленським під час візиту українського лідера до Білого дому була частиною стратегії тиску на Україну. За його словами, цей підхід мав на меті спонукати українську сторону до "правильних дій".

Трамп також зазначив, що рішення Вашингтона призупинити постачання зброї Києву, на його думку, не мало жодного негативного впливу на ситуацію в українській армії. Про це заявив Трамп під час спілкування з журналістами 17 березня.

"Нам потрібно було домогтися, аби Україна діяла правильно. Це була складна ситуація. Ви бачили короткий епізод у Овальному кабінеті, але, як мені здається, зараз вони дотримуються правильного курсу. Ми намагаємося досягти домовленостей про припинення вогню, а згодом — і мирної угоди", — пояснив Трамп.

Він додав, що в ході війни в Україні гине багато людей, однак переконаний, що діяв правильно.

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Відповідаючи на питання щодо зупинки постачання озброєння та розвідданих Україні, Трамп заявив, що це рішення не вплинуло на українські сили, зокрема й у Курській області Росії. За його словами, навпаки — такі дії були сприйняті з розумінням.

"Ні, зовсім ні. Навпаки, це оцінили. Потрібно розуміти: якщо я бачу, що хтось робить щось, що може спричинити масові жертви, я втручаюся лише з гуманітарних міркувань. Я роблю це заради людяності, тому що гине багато людей", — підсумував Трамп.

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

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