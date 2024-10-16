Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги (відео)

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступив перед Верховною Радою, де презентував стратегію перемоги України у війні з Росією. Президент пояснив, що план включає п'ять основних пунктів та три секретних

Зеленський наголосив на необхідності негайного втілення стратегії, щоб завершити війну до наступного року. Про це повідомляє Офіс Президенту.

Основні пункти плану перемоги України

1.Вступ України до НАТО

Перший пункт стосується запрошення України до Альянсу. Зеленський заявив, що десятиліттями Росія використовувала невизначеність щодо статусу України як причину для своїх дій. Приєднання України до НАТО стане потужним сигналом для Росії про поразку її стратегічних амбіцій. "Тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО - це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчути - що їх цар програв геополітично", - заявив глава держави. Президент підкреслив, що цей крок символізує більше, ніж просто членство, а є визнанням європейського курсу та демократії України.

2.Зміцнення оборони

Другий пункт зосереджений на забезпеченні стійкості української оборони проти агресора. Зеленський зазначив, що завдяки вдалим військовим операціям можна одночасно утримувати позиції та вести бойові дії на російській території. Він також навів конкретні заходи, які допоможуть у досягненні поставленої мети:

Тому ключем до реалізації цього другого пункту Плану перемоги є:

- успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

- незворотне посилення позицій Сил оборони та безпеки України та знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території України;

- допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для Збройних Сил України;

- виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет і дронів, та спільні захисні операції з нашими сусідами у Європі для збиття російських ракет і дронів у межах доступу повітряного щита партнерів;

- розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їх виробництва в Україні;

- зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України й на території Росії – по обʼєктах воєнної інфраструктури – і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження;

- надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідки.

"Для кожного з підпунктів оборонного пункту плану перемоги Україна надає партнерам чітке обґрунтування - що саме є нашими цілями, як ми їх досягаємо і на скільки це зменшить російську здатність продовжувати війну", - пояснив Зеленський.

3.Стримування

Цей пункт передбачає формування стратегічного пакета стримування для забезпечення захисту України. Секретний додаток до цього пункту вже переданий кільком ключовим міжнародним партнерам - США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Метою є те, щоб Росія розуміла: у випадку агресії, вона отримає жорстку відповідь. "Російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконане, що не отримає адекватної руйнівної відповіді. Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміють, яка це буде відповідь, - вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками. Завдяки цьому - стримування Росії від агресії можливе і щодо України і всієї Європи", - каже Зеленський.

Президент наголосив, що Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та звузить варіативність дій Росії до наступних варіантів: приєднання до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантована втрата можливості продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями.

"Тобто пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде… до втрати її машини війни. Мир завдяки силі",- підсумував президент.

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4. Економічна стратегія

Зеленський звернув увагу на значення українських природних ресурсів, таких як уран і літій, які є стратегічно важливими. Україна прагне укласти угоду з партнерами, що передбачатиме захист ресурсів, інвестиції та спільне використання цього потенціалу. Президент вважає, що це посилить економічний тиск на Росію. "Поклади критичних ресурсів в Україні разом із глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Росії у війні. І це наша можливість зростання", - заявив Зеленський, додавши, що кономічний пункт стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Президент повідомив, що Україна пропонує Сполученим Штатам разом із визначеними партнерами, зокрема Євросоюзом, частиною якого буде та з іншими світовими партнерами укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

Також, Зеленський наголосив, що "це угода, яка органічно доповнить та посилить наявну систему економічного тиску на Росію, а саме – усі наявні санкції проти Росії, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні бачити, що у цього режиму немає економічного майбутнього."

5. Післявоєнний період

П'ятий пункт орієнтований на використання досвіду українських військових у зміцненні НАТО. Після війни, Україна готова пропонувати своїх військових для заміщення окремих контингентів США в Європі. "Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі", - підкреслив президент.

Також, президент додав, що українські військові довели свою здатність бути незламною силою. "І я вдячний кожному партнеру – усім, із ким ми обговорили цю перспективу на післявоєнний час, – вдячний за повагу до українців і нашої здатності бути нездоланними в Альянсі з партнерами", - підсумував Зеленський.

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