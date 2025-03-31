'Будет большие проблемы': Трамп заявил, что Зеленский пытается выйти из соглашения о ископаемых

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых. Трамп предупредил Зеленского о возможных "больших проблемах" в случае такого решения.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Об этом сообщает Reuters. "Он пытается выйти из соглашения о редкоземельных полезных ископаемых, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО, невзирая на стремление Зеленского присоединиться к Альянсу.

"Он хочет быть членом НАТО, но никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", — добавил Дональд Трамп.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!