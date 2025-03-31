Сила магнітних бур наростає: прогноз на три дні

Цього тижня знову очікуються магнітні бурі, проте найближчими днями їх не буде. Наразі на Землі магнітних бур немає, хоча нещодавно Сонце викинуло корональну масу (CME). За прогнозами вчених, спокій збережеться до кінця робочого тижня, а на вихідних слід очікувати геомагнітних штормів.

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28 березня сонячна пляма 4046 спричинила перший за кілька місяців вибух, що призвів до викиду CME в космос. Згідно з прогнозом Meteoagent, складеним на основі даних супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій, на 31 березня зберігається низька сонячна активність. Спокійний період триватиме до 4 квітня включно.

Однак 4 квітня прогнозується середній геомагнітний шторм силою в 4 бали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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