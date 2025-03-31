Сила магнитных бурь нарастает: прогноз на три дня

На этой неделе снова ожидаются магнитные бури, однако в ближайшие дни их не будет. На Земле магнитных бурь нет, хотя недавно Солнце выбросило корональную массу (CME). По прогнозам ученых, спокойствие сохранится до конца рабочей недели, а в выходные следует ожидать геомагнитных штормов.

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28 марта солнечное пятно 4046 вызвало первый за несколько месяцев взрыв, приведший к выбросу CME в космос. Согласно прогнозу Meteoagent, составленному на основе данных спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий, на 31 марта сохраняется низкая солнечная активность. Спокойный период продлится до 4 апреля включительно.

Однако 4 апреля прогнозируется средний геомагнитный шторм силой в 4 балла.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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