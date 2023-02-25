Названо найкращі продукти, що покращують пам'ять

Мозок людини інколи теж потребує так званої "підзарядки". Для покращення його роботи та для поліпшення пам'яті людині варто вживати низку вітамінів та мікроелементів, що стимулюватимуть роботу чи не першого за важливістю органа.

Окрім відпочинку мозок можна "перезавантажити" та наситити його правильно підібраними продуктами/ Французьке видання News-24 оприлюднило перелік продуктів для здоров'я мозку, які допоможуть вам "підтримувати розум у формі".

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Листова зелень

Шпинат, капуста, салат тощо – вони багаті на бета-каротин, фолієву кислоту, лютеїн і вітамін К.

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Горіхи

Вони є джерелом білка та корисних жирів, наповнені омега-3 жирними кислотами та антиоксидантами, які позитивно впливають на когнітивні показники.

Кава та чай

Напої з кофеїном можуть підвищувати здатність мозку до обробки інформації, а кава також містить багато потужних антиоксидантів, які можуть допомогти підтримувати здоров’я мозку. Зелений чай, наприклад, багатий на L-теанін. Ця потужна амінокислота може допомогти впоратися зі стресом і тривогою.

Помідори – завдяки високому вмісту каротиноїду лікопену можна запобігти когнітивним розладам, таким як хвороба Альцгеймера та Паркінсона.

Цільнозернові продукти – підтримують не лише здоров’я серцево-судинної системи, а й містять антиоксидант, який допомагає зменшити присутність вільних радикалів і запобігає неврологічним розладам.

Брокколі теж входить до списку найкращих продуктів для здоров’я мозку. Вона містить високі дози глюкозонолатів. У поєднанні з водою ці сполуки утворюють ізотіоціанати, потужні метаболіти, які, як відомо, мають нейропротекторні властивості.

Лосось і тунець – містить багато омега-3 жирних кислот, які пов’язані з багатьма позитивними наслідками для здоров’я, зокрема для мозку. Зокрема, ці здорові жири пов’язані зі зниженням рівня бета-амілоїду в крові. Цей шкідливий білок утворює згустки в мозку, які часто призводять до хвороби Альцгеймера.

Ягоди є одним з найкращих продуктів для мозку, оскільки вони наповнені флавоноїдами. Ці природні пігменти не тільки роблять ягоди барвистими, але й покращують роботу мозку, особливо коли справа стосується пам’яті.

Темний шоколад – сповнений антиоксидантів, флавоноїдів і кофеїну, що робить його одним із найбільш корисних для мозку продуктів.

Насіння – містить стільки ж поживних речовин, скільки й горіхи, зокрема, воно багате на вітамін Е. Наприклад гарбузове насіння також є потужним джерелом антиоксидантів і важливих мінералів, таких як мідь, залізо, магній і цинк. Кожен із цих мінералів може допомогти захиститися від зниження когнітивних функцій або розладів мозку, включаючи хворобу Альцгеймера, депресію та навіть епілепсію.

Яйця – містять багато важливих вітамінів групи B, включаючи B6, B12 і B9 (фолієву кислоту). Дослідження показують, що ці вітаміни можуть допомогти запобігти зменшенню мозку та уповільнити розумовий занепад у літніх людей.

Куркума – містить куркумін, який пов’язують із різними позитивними наслідками для здоров’я мозку, від захисту від хвороби Альцгеймера до підтримки росту клітин мозку.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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