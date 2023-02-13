Чому каву з молоком треба пити взимку: пояснення вчених

Вчені з'ясували, що вживання кави з молоком здатне підвищувати імунітет. Цей напій має значні протизапальні властивості.

Дослідження вчених із Копенгагенського університету, опубліковане в журналі Food Chemistry, показало, що завдяки поєднанню антиоксидантів та білків кави з молоком допомагає посилити протизапальні властивості імунних клітин.

Зазначається, що коли віруси чи бактерії потрапляють в організм, імунна система відразу реагує та приводить у дію хімічні речовини та лейкоцити. Ця реакція називається запальним процесом.

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Поліфеноли, що містяться в каві з молоком здатні зменшити окислювальний стрес в організмі, який й спричиняє запалення. І коли вони поєднуються з амінокислотами, то стають вдвічі ефективнішими.

Завдяки експерименту вчених було встановлено, що імунні клітини, які обробляються амінокислотами та поліфенолами, працюють швидше та краще, ніж оброблені тільки поліфенолами.

Науковці пояснили, що поліфеноли зв'язуються з білками у продуктах тваринного походження та молоці. Тому вони вирішили звернути увагу на каву з молоком. Адже в ній кавові зерна багаті на поліфеноли, а молоко на білки.

Професорка кафедри харчових наук Копенгагенського університету Маріанна Лунд зауважила, що реакція між білками та поліфенолами також відбувається у деяких кавових напоях із молоком.

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