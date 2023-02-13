Почему кофе с молоком нужно пить зимой: объяснение ученых

Ученые выяснили, что употребление кофе с молоком способно повышать иммунитет. Этот напиток обладает значительными противовоспалительными свойствами.

Исследование ученых из Копенгагенского университета, опубликованное в журнале Food Chemistry, показало, что благодаря сочетанию антиоксидантов и белков кофе с молоком помогает усилить противовоспалительные свойства иммунных клеток.

Отмечается, что, когда вирусы или бактерии попадают в организм, иммунная система сразу реагирует и приводит в действие химические вещества и лейкоциты. Эта реакция называется воспалительным процессом.

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Содержащиеся в кофе с молоком полифенолы способны уменьшить окислительный стресс в организме, который и приводит к воспалению. И когда они сочетаются с аминокислотами, то становятся вдвое эффективнее.

Благодаря эксперименту ученых было установлено, что иммунные клетки, обрабатываемые аминокислотами и полифенолами, работают быстрее и лучше, чем обработанные только полифенолами.

Ученые объяснили, что полифенолы связываются с белками в продуктах животного происхождения и молоке. Потому они решили обратить внимание на кофе с молоком. Ведь в ней кофейные зерна богаты полифенолами, а молоко белками.

Профессор кафедры пищевых наук Копенгагенского университета Марианна Лунд отметила, что реакция между белками и полифенолами также происходит в некоторых кофейных напитках с молоком.

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