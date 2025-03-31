Армія РФ атакувала Харків дронами: всі БПЛА влучили у Київському районі, зайнялись пожежі, є постраждалі (фото)

У ніч на 31 березня Київський район Харкова зазнав атаки російських безпілотників, унаслідок чого пролунали шість вибухів. Усі удари дронів-камікадзе припали на Київський район Харкова.

Інформацію підтвердили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram. "Ще один "Шахед" атакував місто. Усі влучання ворожих безпілотників зафіксовано у Київському районі. На місці ударів виникла пожежа. Всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків", — повідомив Ігор Терехов.

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Міський голова повідомив про шостий вибух у Харкові. За попередніми даними, як і попередні дрони, цей також ударив по Київському району.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали троє людей. Пошкоджено дах виробничої будівлі, склади, цех, вікна трьох багатоквартирних будинків, фасад та вікна дитячого садка, а також два автомобілі.

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

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