Какие продукты следует употреблять весной, чтобы восполнить организм витаминами

Весной наш организм особенно нуждается в поддержке и витамины могут стать незаменимыми помощниками в этом. Рассмотрим подробнее, какие витамины особенно важны для нашего здоровья в этот период года.

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Витамин C : Богата на витамин С – облепиха, яблоки, черная смородина, капуста, киви, бобовые и цитрусовые;

: Богата на витамин С – облепиха, яблоки, черная смородина, капуста, киви, бобовые и цитрусовые; Витамин D : Содержится в яичные желтке, икре, печени, молоке и масле, орехах и рыбьем жире;

: Содержится в яичные желтке, икре, печени, молоке и масле, орехах и рыбьем жире; Витамин В1 : Запасы можно пополнить потребляя гречневую, рисовую или пшеничную кашу;

: Запасы можно пополнить потребляя гречневую, рисовую или пшеничную кашу; Витамин В2 : Витамин есть в рыбных продуктах, мясе, яйцах, молоке, крупах и дрожжах. Суточная дозировка витамина В2 содержится в двух яйцах;

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Витамин Е : В вашем рационе должен быть шиповник, оливковое масло и яичный желток;

: В вашем рационе должен быть шиповник, оливковое масло и яичный желток; Витамин A : Чтобы восполнить запас витамина А, нужно есть тыкву, свеклу, морковь, абрикосы, томаты, крапиву, кукурузу, болгарский и красный перец.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, ранее диетологи назвали растения, которые следует употреблять каждый день, потому что они содержат много витаминов и питательных веществ.

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