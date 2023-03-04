Скарбниця вітамінів під рукою: як виростити черемшу вдома

На початку весни саме час розпочати підготовку до вирощування черемші в домашніх умовах. Проростити зерна ведмежої цибулі в горщику не так просто, однак можливо.

Щоб виростити черемшу з насіння, потрібно подбати аби грунт був гарно зволоженим, насиченим органікою. Якщо ви все зробите правильно, то вже за недовгий час з вашого горщика на підвіконні стирчатимуть перші найбільш вітамінні листочки черемші.

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Досвідчені садівники кажуть, що черемшу простіше вирощувати з цибулинок, ніж з насіння, проте цибулинки цієї рослини дістати та ще проблема. А от насіння ведмежої цибулі роздобути цілком реально, проте зауважте, що воно має бути не старше торішніх, бо дуже швидко псується.

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Для вирощування черемші у горщиках ідеально підійде лісова земля з підгнилим листом. Проте можна взяти й землю із саду – особливо з тих місць, те ростуть листові дерева.

Якщо ви будете купувати ґрунт, то "присмачіть" його органічним добривом або компостом. А ще треба взяти органічну мульчу.

Під час посадки насіння землю гарно її змочіть, ґрунт має бути сирим.

Заповніть горщик для вирощування черемші на дві третини, розподіліть насіння по поверхні через кожні 10 см, присипте тонким шаром ґрунту та зволожте з розпилювача. Потім потрібно мульчувати грунт, накрити плівкою та проробити в ній отвори. Горщики з висадженим насінням потрібно поставити у темне прохолодне місце. Через 2-3 тижні горщики потрібно винести у більш тепле приміщення, проте туди, де немає прямого сонця. За кілька тижнів шукаємо місце тепліше, але без доступу сонячного світла. Як тільки з-під землі з'являться сходи, горщики з черемшею треба поставити під підвіконнями – але якомога далі від прямих сонячних променів.

І не забувайте поливати черемшу – вона любить вологий грунт.

До речі, коли будете зрізати листя черемші, подбайте, щоб не вирвати її корінням, аби рослина могла зацибулитися. Тож потім ви зможете збільшити її врожай з цибулин, або пересадити їх наприкінці літа у сад, в тінь під листові дерева.

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