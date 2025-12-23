Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 23 грудня

У вівторок, 23 грудня, рівень сонячної активності залишатиметься невисоким. Магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих геомагнітних збурень фахівці не прогнозують.

Про це повідомляє сервіс Meteoagent. За оновленими даними спеціалістів, у цей день очікується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4,7. Такий показник відповідає бурі середньої інтенсивності, яка може позначитися на самопочутті людей, чутливих до змін погоди та геомагнітного фону.

Варто враховувати, що прогнози геомагнітної активності можуть коригуватися, адже вчені оновлюють дані кожні три години. Рівень магнітних бур вимірюють за планетарною шкалою К-індексу від 0 до 9. Показники від 5 і вище свідчать про сильні магнітні бурі.

Метеозалежність не є окремим захворюванням, а радше комплексом симптомів. Хоча генетичну схильність мають одиниці, за різними оцінками, на геомагнітні коливання реагують від 50 до 70% людей у світі. Магнітні бурі зазвичай тривають два–три дні. На них реагує кожна людина, адже всі клітини організму мають електричний заряд, проте більшість змін проходить непомітно.

Найчутливішими до магнітних бур є літні люди та особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. У періоди підвищеної геомагнітної активності можуть з’являтися такі симптоми:

порушення сну;

зниження концентрації уваги;

підвищена втомлюваність;

дратівливість та агресивність;

головний біль.

Щоб полегшити стан під час магнітних бур, фахівці радять дотримуватися простих рекомендацій: вживати здорову їжу та достатню кількість чистої води, повноцінно відпочивати, щодня гуляти пішки щонайменше пів години, а також частіше приймати душ або відвідувати лазню, що допомагає організму краще адаптуватися до змін зовнішніх умов.

