Скільки чашок кави можна пити в день, щоб не нашкодити здоров'ю

Останні дослідження вчених показали, що вживання кави може призвести до ниркової недостатності. Скільки чашок кави за добу безпечно пити, щоб не нашкодити здоров'ю – читайте у нашому матеріалі.

Науковці з Торонто та італійського Університету Падуї провели експеримент, в якому взяли участь 1180 жінок та чоловіків віком від 18 до 45 років. У ході дослідження з'ясувалось, що є прямий зв'язок із щоденним вживанням кави та нирковою недостатністю.

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Так, згідно з результатами дослідження, більший ризик захворіти на дисфункцію нирок через вживання кави у тих людей, що мають ген CYPIA2. Проте, щоб дізнатися про ваші генетичні особливості, доведеться провести індивідуальний тест. Якщо у вас є цей ген, то дозу кофеїну варто зменшити до 200 мг на день – це 2 чашки еспресо. Іншим людям можна випивати до 400 мг кофеїну (4 чашки), а вагітним і жінкам, що годують – до 300 мг. (3 чашки).

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Також варто зазначити, що є продукти, які знижують метаболізм кофеїну, такі як грейпфрутовий сік. А є і ті, що підвищують його, наприклад, цвітна, брюссельська капуста та броколі.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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