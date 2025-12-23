В Украине резко упала цена на популярный продукт: сколько стоит

Цены на молочную продукцию в Украине остаются нестабильными, однако некоторые товары в последнее время приятно удивили потребителей снижением стоимости.

Согласно данным Министерства финансов, в продаже подешевели некоторые популярные молочные продукты. В частности, средняя цена масла "Крестьянское" с жирностью 72,5% в октябре составила 119,14 грн за 200 грамм, в то время как его стоимость снизилась до 118,05 грн. Более заметно подешевело масло "Яготинское" 73%: если в октябре оно стоило 114,95 грн за 200 граммов, то по состоянию на 24 ноября цена опустилась до 105,32 грн.

Незначительное снижение зафиксировано и на кисломолочном сыре "Простонаше" жирностью 9%. В октябре его средняя цена составляла 93,09 грн. за упаковку 300 граммов, а сейчас продукт продается в среднем по 92,40 грн.

В то же время специалисты предостерегают, что тенденция к удешевлению может быть временной. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что перебои с электроснабжением оказывают непосредственное влияние на себестоимость производства пищевых продуктов.

По его словам, наибольший риск подорожания в настоящее время существует для мяса, яиц, молочной продукции и хлеба, поскольку эти отрасли наиболее зависят от стабильной работы электросетей. В случае отсутствия собственных генераторов предприятия вынуждены сокращать объемы производства или даже временно останавливать работу, что может отразиться на ценах для потребителей.

