Опасно для здоровья: какие части курицы категорически запрещено есть

Одним из самых популярных видов мяса является курятина. Она быстро готовится и очень полезна организму человека.

Однако не все части курицы можно есть. Наиболее вредны легкие, гузка (хвостик) и голова.

Куриные легкие

В легких курицы содержатся разные бактерии и паразиты. Если же обработать их высокой температурой, это не спасет. Поскольку часть микробов остается.

Они не все чувствительны к высоким температурам и остаются устойчивыми даже при обработке, накапливаясь в этом органе. Попав в человеческий организм, они легко вызывают плохое самочувствие у человека. Человек иногда даже не понимает, в чем проблема.

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Куринный хвостик

Не секрет, что из-за куриной гузки (хвостик) куры опорожняются. Там концентрируется много паразитов и бактерий.

Если же есть много, то это может навредить вашему организму. Также в шишке содержится много жира и токсичных элементов. Поэтому эксперты не рекомендуют добавлять в свой рацион эту часть курицы.

Куриная голова

В куриной голове также скапливаются разные вредные вещества, которые при термической обработке никуда не исчезают, а вместе с мясом попадают в организм человека.

Если съесть 1-2 куриных головы, то это не будет иметь никакого эффекта. Однако при регулярном употреблении вы можете себе навредить.

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