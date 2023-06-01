Как правильно консервировать щавель для зеленого борща зимой: рецепт Клопотенка

Летом в Украине продолжается сезон щавеля, который является незаменимым ингредиентом зеленого борща. Впрочем, приготовить это блюдо можно и зимой, предусмотрительно законсервировав зелень.

Для этого нужны только листья щавеля, соль, вода и до 15 минут вашего времени. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом консервированного щавеля, идеально используемого для приготовления зеленого борща.

Прежде всего необходимо перемыть щавель и убрать поврежденные листья. В процессе приготовления зелень значительно уменьшится в объеме, поэтому следует рассчитывать в пропорции на готовую банку 200 мл.

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300 г щавеля;

150 мл воды;

1 ч. л. соли без горки.

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Банки и крышки следует стерилизовать. У промытых листьев щавеля нужно вырезать жесткие стебли и порезать свежую часть.

После этого нужно вскипятить воду в кастрюле и добавить в нее соль и помешивать до растворения. Нарезанный щавель следует выложить в кипящую воду на 3 минуты.

В это время перемешайте его, чтобы он уменьшился в объеме. Щавель должен стать немного тусклее, потерять свой яркий зеленый цвет.

Теперь можно разложить щавель вместе с жидкостью в банку и закатить крышкой. Переверните банку вверх дном и оставьте на сутки, затем переставьте в холодильник, подвал или погреб.

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