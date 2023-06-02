Закуска за 30 хвилин: рецепт швидких маринованих помідорів

Ця закуска дуже смачна та по-літньому освіжаюча. Готується дуже просто та легко та підійде навіть до святкового столу.

Інгредієнти:

– Помідор великий – 3 шт

– Кріп –1/2 пуч.

– Петрушка – 1/2 пуч.

– Часник – 3 зуб.

– Гірчиця в зернах – 1 ст. л.

– Оцет яблучний – 2.5 ст. л.

– Олія рослинна – 3 ст. л.

– Цукор – 1/2 ч. л.

– Сіль – 1/2 ч. л.

– Перець чорний – 1/3 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Подрібніть зелень та викладіть у миску. Видавіть туди часник. Додайте яблучний оцет та олію.

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2. Додайте цукор, сіль, чорний мелений перець.

3. Також додайте гірчицю у зернах та перемішайте.

4. Наріжте помідори та складіть шарами у миску, промастивщи кожен шар маринадом.

5. Накрийте харчовою плівкою та маринуйте півгодини у холодильнику.

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