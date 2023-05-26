Пряний та пікантний: рецепт мексиканського салату з червоної квасолі

Легкий, пряний та дуже смачний мексиканський салат, який готується за кілька хвилин, сподобається вам та вашим близьким.

Інгредієнти:

– Овочева суміш ( кукурудза, морква, болгарський перець, зелений горошок) – 400 г

– Часник – 2-3 зубка

– Петрушка, тім’ян та базилік – по 3 гілочки

– Гірчиця – 0,5 ч. ложки

– Оливкова олія – 2 ст. ложки

– Винний оцет – 0,5 ст. ложки

Сіль, цукор та перець – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Підготуйте всі овочі: наріжте болгарсткий перець та моркву, прогрійте їх на сковороді до м’якості. Дочекайтесь охолодження.

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2. Соус: перемішайте гірчицю, оцет, олію, подрібнені зелень та часник, сіль, цукор та перець.

3. Заправте салат соусом та перемішайте.

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