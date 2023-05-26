Пряный и пикантный: рецепт мексиканского салата из красной фасоли
Легкий, пряный и вкусный мексиканский салат, который готовится за несколько минут, понравится вам и вашим близким.
Ингредиенты:
– Овощная смесь ( кукуруза, морковь, болгарский перец, зеленый горошек) – 400 г
– чеснок – 2-3 зубка
– Петрушка, тимьян и базилик – по 3 веточки
– горчица – 0,5 ч. ложки
– оливковое масло – 2 ст. ложки
– Винный уксус – 0,5 ст. ложки
Соль, сахар и перец – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Подготовьте все овощи: нарежьте болгарский перец и морковь, прогрейте их на сковороде до мягкости. Дождитесь охлаждения.
2. Соус: перемешайте горчицу, уксус, масло, измельченные зелень и чеснок, соль, сахар и перец.
3. Заправьте салат соусом и перемешайте.
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